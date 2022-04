Zeugen klären Unfallflucht in Pfinztal auf: 21-Jähriger verursacht 1.500 Euro Schaden

Zu einer Unfallaufklärung mit Fahrerflucht haben Zeugen in Pfinztal am Mittwoch beigetragen. Der geflüchtete 21-Jährige konnte daraufhin ausfindig gemacht werden.

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in der Reetzstraße in Pfinztal beim Wenden einen etallzaun beschädigt und ist vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, haben aufmerksame Zeugen dazu beigetragen, dass der geflüchtete Fahrer aufgefunden werden konnte.

Mithilfe von Zeugenangaben haben die Beamten des Polizeireviers Bretten das Unfallfahrzeug an der Adresse des Halters festgestellt. Das Auto wies entsprechende Beschädigungen auf. Die Polizisten konnten einen 21-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer ermitteln.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.