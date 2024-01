34-jähriger Zugbegleiter attackiert übergriffigen 35-jährigen Reisenden

Ein 34-jähriger Zugbegleiter hat einen 35-jährigen Reisenden, der weitere Reisende belästigt hatte, am Silvesternachmittag gegen 16.20 Uhr im RE 7 körperlich attackiert, teilte die Polizei mit.

Beim Halt am Karlsruher Hauptbahnhof trafen Bundespolizisten den 35-Jährigen im Zug an. Der Mann ist bereits zuvor durch sein Verhalten im Zug auffällig geworden. Der 35-Jährige lief durch den gesamten Zug, belästigte Reisende verbal und hinderte diese an einem Ausstieg. Im weiteren Verlauf geriet der 35-Jährige mit dem 34-jährigen Zugbegleiter aneinander. Die Auseinandersetzung mündete schließlich in einer körperlichen Attacke des Mitarbeiters der Deutschen Bahn AG.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei das Videomaterial aus dem Zug ausgewertet. Hierbei kann ein strafrechtlich relevantes Verhalten des 35-Jährigen sowohl gegenüber dem Zugbegleiter als auch gegenüber anderen Reisenden nicht ausgeschlossen werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 12 01 60 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.