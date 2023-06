ZG Raiffeisen aus Karlsruhe hatte noch nie so viele Mitglieder

Fast 5.000 Mitglieder hat die ZG Raiffeisen aus Karlsruhe mittlerweile, so viele wie noch nie. Die stehen unter Druck. Ihre Genossenschaft will ihnen helfen, damit klarzukommen.

Die ZG Raiffeisen aus Karlsruhe hat mittlerweile 4.917 Mitglieder – ein Rekord. Das berichtete die Genossenschaft bei ihrer Bilanzpressekonferenz am Mittwoch in Karlsruhe.

Geplant ist, dass eine Dividende von drei Prozent ausgezahlt wird. Das wären 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Zusammen mit der sogenannten Warenrückvergütung würden dann über 1,5 Millionen Euro an die Mitglieder ausgeschüttet.

Das ist ein wichtiges Signal an die Landwirte. Lukas Roßhart und Holger Löbbert, ZG-Vorstände

Das Geld können sie gut gebrauchen, denn die Branche steht vor Herausforderungen. Die Zahlungen betrachten die ZG-Vorstände Lukas Roßhart und Holger Löbbert als „wichtiges Signal an die Landwirte, die vor dem Hintergrund von Klimawandel, agrarpolitischen Entwicklungen und Preisturbulenzen weiter stark unter Druck stehen“.

ZG Raiffeisen aus Karlsruhe: Besonders die Erlöse im Geschäftsbereich Energie stiegen stark

Die ZG hat im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umsatz um fast 27 Prozent auf 1,581 Milliarden Euro gesteigert. Besonders eklatant stiegen die Erlöse im Geschäftsbereich Energie, und zwar um knapp 55 Prozent.

Dies war Turbulenzen geschuldet, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurden. Das Ergebnis vor Steuern lag für die ZG-Gruppe bei 19,9 (2021: 19,1) Millionen Euro.

Teil der Strategie ist es, in Bio-Erfassungsstandorte zu investieren, so etwa in Wittighausen bei Tauberbischofsheim.