Gewinner beim BNN-Projekt „ZiSch“ erhalten einen Zuschuss für die Klassenkasse

Ein von der Corona-Pandemie geprägtes Schuljahr geht zu Ende. Für die Schüler hieß das Lernen im Ausnahmezustand. Trotz der schwierigen Umstände haben über 1.000 Schülerinnen und Schüler beim Projekt „Zeitung in der Schule“ mitgemacht. Die BNN erreichten viele gut recherchierte, emotionale und kreative Texte.

Die Leser durften seit dem Erscheinen der Beilage, am 9. Juli, per E-Mail ihren Favoriten benennen. Aus den Leser-Lieblingen und dem Votum einer Jury aus BNN-Redaktionsmitgliedern wurden die besten Artikel ausgewählt. Acht Klassen können sich über jeweils 100 Euro Preisgeld für die Klassenkasse freuen.

In der Kategorie „Wie Corona unser Leben bestimmt“ gibt es gleich zwei Gewinner. Der Artikel „Traurige Kids, die ihre Freunde vermissen“ von Matteo Müller aus der Klasse 8d des Edith-Stein-Gymnasiums Bretten nimmt den Leser mit in den Alltag einer Familie während der Pandemie.

Zudem ausgezeichnet in dieser Kategorie wird die Klasse 9a des Bismarck-Gymnasiums in Karlsruhe. „Tiere sind Lebewesen und kein Spielzeug“, von Helena Walther, Elisa Ledermann und Lea Burck, sowie der Text „Online-Unterricht, was hinter der Kamera läuft“ von Elsa Ebeling werden gemeinsam prämiert.

Die Gewinner im Überblick Kategorie „Corona“: Klasse 9a, Bismarck-Gymnasium Karlsruhe Kategorie „Corona“: Klasse 8d, Edith-Stein-Gymnasium Bretten Kategorie „Familie“: Klasse 9c, Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden Kategorie „Hobby“: Klasse G9, Christliche Schule Hardt Kategorie „Künstliche Intelligenz“: Klasse 9b, Gymnasium Hohenbaden Kategorie „Schule“: Lerngruppe 10, Ernst-Reuter-Schule Karlsruhe Kategorie „Foto“: Klasse 9b, Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe Kategorie „Video“: Klasse 9a, Goethe-Gymnasium Karlsruhe

In der Kategorie „Wie Familien heute zusammenleben“ geht das Preisgeld an die Klasse 9c des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums in Baden-Baden. Carolina Stolz erzählt in einem emotionalen Beitrag „Plötzlich neue Eltern und zwei Geschwister“ von einem Pflegekind.

Der Preis für den besten Text zum Thema „Warum ich das schönste Hobby habe“ geht an die G9 der Christlichen Schule Hardt. Emilia Kälber erzählt, was an Malen so besonders ist.

Schüler erfinden für das ZiSch-Projekt ein Corona-konformes Hobby

Über 100 Euro kann sich auch die Klasse 9b des Gymnasiums Hohenbaden freuen. In der Kategorie „Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert“ gewinnt das Interview mit einem KIT-Professor zum Thema „Lernende Systeme können Fehler verursachen“, von Maxim Wende, Lucius Procházka und Mark Remus.

Anmeldung für ZiSch Lehrkräfte können ihre Klassen ab sofort bis zum 1. Oktober 2021 für das Projekt „Zeitung in der Schule“ anmelden. Mindestalter: 8. Klasse. Geben Sie bitte Namen und Adresse der Schule, den betreuenden Lehrer und die Klassenstufe an. Sofern es die Corona-Verordnungen zulassen, werden Mitte Oktober alle Lehrkräfte zu einer Einführungsveranstaltung eingeladen. Anmeldung per E-Mail an die Adresse zisch@bnn.de – oder per Post an „Zeitung in der Schule“, z. Hd. Frau Sabine Frank, BNN – Linkenheimer Landstraße 133, 76147 Karlsruhe.

„Was meine Schule so besonders macht“, bringt der Siegertext der Lerngruppe 10 der Ernst-Reuter-Schule Karlsruhe auf den Punkt. „Die Haltung und Werte sitzen tief in uns“, schildert Autorin Viola Reichel.

Der Preis für das beste Foto geht an die Klasse 9b des Heisenberg-Gymnasiums Karlsruhe. Das Foto von Alena Thomas gibt einen guten Einblick in das Homeschooling. In der Kategorie Video wird die Klasse 9a des Goethe-Gymnasiums Karlsruhe ausgezeichnet.

Das corona-konforme Hobby „Pfützenweitsprung“ haben Annika Böhm, Mariette Emrich und Alia Hohmann vorgestellt. Zwei weitere Beiträge der Klasse, zum Thema Familienleben von Hannah Assem und eine Glosse von Donald Erlacher zum „KI-Virus“, sind außerdem als sehr gute Beiträge hervorzuheben.