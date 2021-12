Neue Ausstellung

Wohin führt die Künstliche Intelligenz? ZKM Karlsruhe zeigt „BioMedien“

In welchem Verhältnis stehen Mensch und Maschine in Zeiten der Künstlichen Intelligenz? Dieser Frage widmet sich das ZKM Karlsruhe in der interaktiven Ausstellung „BioMedien“, die am Samstag eröffnet wird.