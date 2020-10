Zoll entdeckt Schlagring eines Reisenden am Baden-Airport

Zöllner fanden im Gepäck eines Reisenden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Airport) einen Schlagring. Die Waffe fiel beim Durchleuchten des Gepäcks eines 33-Jährigen aus Sofia in Bulgarien auf, so das Hauptzollamts Karlsruhe am Freitag.

Der Schlagring wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der Einfuhr verbotener Gegenstände und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Nach dem Waffengesetz gelten Schlagringe als Waffen und dürfen weder ein- noch mit sich geführt werden. Ein Verstoß gilt als Straftat.

Im vergangenen Jahr hat das Hauptzollamt Karlsruhe 45 Waffen, unter anderem Schlagringe, Revolver, Messer, Stockdegen und Reizstoffsprühgeräte, beschlagnahmt.