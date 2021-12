Zusätzliches Corona-Impfangebot im Landkreis Karlsruhe an Silvester

Das Impfangebot der Kreisimpfstützpunkte über die Weihnachtsfeiertage ist nach Angaben des Landratsamts sehr gut angenommen worden. Alle Termine seien ausgebucht gewesen, hieß es. Auch über den Jahreswechsel werde das Angebot der Stützpunkte – am Silvestertag in Bruchsal, Ettlingen und Bretten und am Neujahrstag in Bretten – stark nachgefragt.

Um die hohe Nachfrage zu befriedigen, stellt der Landkreis wie zuvor an Heiligabend auch am Silvestertag kurzfristig zusätzliche Termine in das Buchungssystem ein, teilte das Landratsamt mit.

Auch zwischen den Jahren seien in Bretten, Bruchsal, Ettlingen und Graben-Neudorf noch Termine frei. Auch für die erste Woche im neuen Jahr seien bereits weitere Termine an allen vier Impfstützpunkten eingestellt.

Terminbuchung über die interaktive Online-Karte unter www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus.