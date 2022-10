Zwei Einbrüche in Keller in Karlsruher Stadtgebiet: Polizei sucht Zeugen

Zu mehreren Kellereinbrüchen ist es in den vergangenen Tagen im Karlsruher Stadtgebiet gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In den vergangenen Tagen sind insgesamt zwei Kellereinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Diebe Fahrräder und Elektrowerkzeug.

Der erste Einbruch geschah zwischen Sonntag und Dienstag in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Donaustraße. Hier wurden diverse Gegenstände gestohlen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in einen Gemeinschaftsfahrradkeller in der Baumeisterstraße eingebrochen. Die Täter brachen mehrere Fahrradschlösser auf und entwendeten drei Fahrräder.