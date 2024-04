Zwei Frauen auf Bahngleis in Karlsruhe: Zug legt Schnellbremsung ein

Gefährlicher Eingriff in Bahnverkehr

Zwei Frauen haben sich am Samstagabend in Karlsruhe-Knielingen in den Gleisbereich begeben und eine Regionalbahn zum Ausbremsen gebracht. Gegen 18.25 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn 12417 die zwei Personen im Gleisbereich und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, teilte die Polizei mit.

Die 24- und 25-jährigen Frauen gaben der Polizei an, dass sie sich auf dem Weg zur S-Bahnhaltestelle befunden hätten. Hierzu seien sie entlang der Gleise gelaufen und begaben sich zwischenzeitlich auch in den Gleisbereich. Die jungen Frauen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Polizei warnt vor den Gefahren

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Gleise dürfen nur an dafür vorgesehenen Stellen wie Über- und Unterführungen sowie Treppenauf- und -abgängen überquert werden. Züge nähern sich aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit fast lautlos und werden häufig erst zu spät wahrgenommen. Nicht immer kommt ein Zug nach Einleitung der Schnellbremsung rechtzeitig zum Stehen. Laut der Polizei sind schwere oder gar tödliche Unfälle keine Seltenheit.