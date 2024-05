Um exakt 17.50 Uhr brandete in der Lina-Radke-Halle Applaus auf. Der offizielle Tip-Off war da noch gar nicht erledigt. Viele Fans, die sich schon hingesetzt hatten, erhoben sich wieder von den Rängen. Und die stehenden Ovationen waren durchaus verständlich.

Schließlich hatte Hallensprecher Timo Klumpp gerade eine brandaktuelle Nachricht verkündet: Aleksandar Scepanovic bleibt das Alphatier der Löwen. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag beim Basketball-Zweitligisten um ein Jahr verlängert.

Cheftrainer Scepanovic geht in sechste Saison bei den PS Karlsruhe Lions

„Es war für mich nie die Frage, ob ich unterschreibe, sondern lediglich wann. Ich wollte zuerst meinen Job erledigen und das Team in die Play-offs führen“, sagte Scepanovic. Der Kroate geht im Spätsommer also in seine dann sechste Saison in Karlsruhe. Die vierte in Serie.

Im vergangenen führte Scepanovic die Lions bis ins Play-off-Halbfinale der Pro A. Und nach diesem Sonntag erscheint eine Wiederholung nicht mehr ganz unmöglich. Denn durch einen 96:82-Sieg gegen die Gießen 46ers glichen die Lions die Play-off-Serie aus. Die zweite gute Nachricht des Abends.

Das dezimierte „Karlsrudel“ startete Spiel zwei der auf drei Siege angelegten Play-off-Serie mit der größtmöglichen Aufstellung. Wahrscheinlich auch, um der physischen Überlegenheit der 46ers etwas entgegenzusetzen. Genau das war bei der 84:111-Klatsche am vergangenen Freitag einer der Knackpunkte gewesen.

Am Sonntag setzten sich vor allem Melvin Jostmann und Dennis Tunstall in der Anfangsphase unter dem Gästekorb deutlich erfolgreicher zur Wehr. Auch O’Showen Williams ließ sich von Gießen-Riesen um den 2,13 Meter langen ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing nicht einschüchtern und zog erfolgreich zum Korb.

Klar, Gießen war in am anderen Ende des Courts schwer zu stoppen. Doch spätestens nach einem von Dominick von Waaden erfolgreich vollendeten Fast-Break zum 20:22-Zwischenstand nach zehn Minuten waren die Lions in der Serie angekommen.

Play-off-Basketball pur im finalen Viertel in der Karlsruher Lina-Radke-Halle

Noch besser: Verwandelte Dreier von Victor Bailey und Kapitän Julian Albus drehten die Partie zur 26:22-Führung für die Lions, der ersten in dieser Play-off-Serie. Bailey, Lachlan Dent und Co liefen weiter heiß, beim 38:26 nach 15 Minuten lagen die Lions gar zwölf Punkte in Front. In die Halbzeit retteten die Lions immerhin noch vier (48:44).

Ex-Lions-Kapitän Maurice Pluskota sah nach der Pause zunächst einen hektischen Wiederbeginn. Und einen krachenden Dunk sowie einen Monsterblock von Bakary Dibba. Derart energiegeladen ging es weiter hin und her. Zwischenzeitlich hatte Gießen das Spiel beim 55:56 nach 25 Minuten gedreht, am Ende gingen aber die Lions mit 71:66 ins finale Viertel.

Stenogramm der PSK Lions Bailey 25 Punkte/5 Dreier, Dent 17/3, Williams 15/3, Tunstall 12/2, Dibba 11/0, Jostmann 7/0, von Waaden 5/1, Albus 3/1.

Dieses war Play-off-Basketball pur: Kampf, kontroverse Schiedsrichterentscheidungen, Spannung bis zum Schluss. Zur Viertelhälfte – nach einem Vier-Punkt-Spiel von Bailey – stand die Halle Kopf.

Und es mehrten sich beim Stand von 86:76 die Karlsruher Hoffnungen auf einen Ausgleich der Serie. Und Bailey legte sogar noch einen Dreier nach, so etwas wie die Vorentscheidung der Partie. Mehr noch: Am Ende watschte Karlsruhe die Gäste sogar regelrecht ab. Damit ist klar: am Freitag kommt die Serie ein weiteres Mal nach Karlsruhe zurück.

„Es ist großartig, dass wir ein Team wie Gießen in den Play-offs geschlagen haben“, sagte Scepanovic nach der Partie: „Wir haben unseren Heimvorteil verteidigt, das ist wahrlich nicht einfach.“

Spiel Nummer drei steigt wieder in der in Rot getauchten Gießener „Osthölle“. Diese wollen die Lions am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) am liebsten einfrieren.