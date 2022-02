Zwei Jugendliche in Karlsruhe mit Messer bedroht und ausgeraubt

Zwei 18- und 19-jährige Jugendliche sollen am Freitagabend in Karlsruhe zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Die Polizei sucht noch nach Zeugen der Tat.

Nach Angaben der Polizei soll sich der Überfall am Freitag um 22.35 Uhr in der Bahnwaldallee in Karlsruhe ereignet haben.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 18-Jährige wohl zwei Jungen gegen ihren Willen dazu gebracht haben, die Straßenbahn an der Haltestelle Bannwaldallee zu verlassen. Dort soll er die beiden gezwungen haben, mit zur Haltestelle Europahalle zurückzugehen. Auf dem Weg habe der Täter die Opfer mit einem Messer bedroht, so die Polizei.

Kurz vor der Haltestelle kam ein 19-jähriger mutmaßlicher Freund dazu und gemeinsam sollen sie die Jugendlichen ausgeraubt haben.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, konnten die mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen werden. Allerdings suche die Kripo in diesem Zusammenhang mit Hilfe der Personenbeschreibungen der beiden Tatverdächtigen weitere Zeugen:

Der 18-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur, ein südländisches Aussehen und dunkles Haar. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, grauen Turnschuhen und einer Baseballkappe.

Der 19-jährige zweite mutmaßliche Täter habe eine schlanke Figur, sei etwa 1,80 Meter groß und habe kurzes helles Haar. Er war er mit einer schwarzen Jacke, einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 melden.