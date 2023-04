Zwei Ladendiebe wurden in Karlsruhe in Untersuchungshaft genommen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sind am Donnerstag ein 22- und 27-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt worden, der Haftbefehle erlassen hat. Den beiden Beschuldigten wird schwerer Bandendiebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen, so die Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Nach einem Hinweis zweier Ladendetektive kontrollierte eine Polizeistreife den 22-jährigen Mann am Mittwochvormittag in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere Kleidungsstücke. Bei diesen handelte es sich mutmaßlich um am selben Tag in verschiedenen Geschäften entwendetes Diebesgut.

Wegen des Verdachtes, der sich während der Ermittlung ergab, dass der Beschuldigte noch für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnte, durchsuchte die Polizei auf Anordnung des Amtsgerichts dessen Wohnräume in Eggenstein-Leopoldshafen. Dabei geriet vor Ort ein 27-jähriger Mann in den Verdacht, an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein, weshalb auch dieser festgenommen wurde.