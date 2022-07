Zwei Neue für das „Karlsrudel“: Gesicht der PSK Lions nimmt Form an

Die neue Mannschaft der PS Karlsruhe Lions nimmt weiter Gestalt an. In Kelvin Omojola und Ivan Karazic bestätigte der Basketball-Zweitligist, der am 10. August seine Saisonvorbereitung aufnimmt, nun die Neuzugänge drei und vier.

Omojola könnte dabei dem einen oder anderen aus der Region bekannt sein, lief der Deutsch-Amerikaner doch in der vergangenen Spielzeit für den Pro-B-Ligisten Baskets Speyer auf.

Dort war der 25 Jahre alte Aufbauspieler PSK-Abteilungsleiter Danijel Ljubic und Chefcoach Aleksandar Scepanovic auch aufgefallen, als das Lions-Führungsduo Ende April die Partie der Südpfälzer gegen den SC Rist Wedel beobachtete – und eigentlich wegen eines Gäste-Akteurs dort war.

Karazic bringt ein wenig Erstliga-Erfahrung mit

Omojola war im Jahr zuvor von der College-Mannschaft der Northwest Eagles aus Kirkland (Washington) nach Deutschland gewechselt. Karazic bringt derweil schon Erfahrung aus der Basketball-Bundesliga (BBL) mit. Der 26 Jahre alte Power Forward stand zuletzt für den Erstligisten Niners Chemnitz auf dem Parkett. Die Sachsen hatten den aus Mostar stammenden Karazic im vorigen Sommer verpflichtet, im Januar hatte er aber um einen Auflösung des Vertrags gebeten.

Nachdem sieben Ausländer im Kader der Niners standen, waren seine Aussichten auf Spielzeit deutlich gesunken. Das 2,04-Meter-Kraftpaket schloss sich dem belgischen Erstligisten Phoenix Brüssel an – kehrte aber schon Ende März zurück nach Chemnitz, die Verletzungssorgen plagten. Ljubic kennt Karazic schon lange und ist überzeugt davon, dass er den Lions weiterhelfen wird. „Er ist schnell und kann auch werfen“, sagt Ljubic.

Fünf Stellen im Kader sind jetzt besetzt

Im Kader von Chefcoach Scepanovic sind damit nun fünf Stellen besetzt: Kapitän und Center Maurice Pluskota hatte als einziger Profi aus dem Vorjahr auch für die kommende Saison noch einen gültigen Vertrag. Erster Neuzugang war Flügelmann Julian Albus vom Bundesligisten Würzburg, als neuen Spielmacher hatten die Lions zuletzt zudem den Kroaten Toni Jelenkovic präsentiert.