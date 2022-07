Zwei Pkws in Karlsruhe kollidiert: Baustellenabsperrung wurde missachtet

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws ist es am Dienstagmorgen zu zwei Verletzten und einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro gekommen.

Bei einem Unfall im Baustellenbereich am Mendelssohnplatz ist es am frühen Dienstagmorgen zu zwei Verletzten und einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind zwei Autos miteinander kollidiert.

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Auto die Fritz-Erler-Straße in südlicher Richtung. Der Linksabbiegerstreifen im dortigen Bereich war mittels Warnbaken abgesperrt. Der junge Mann wollte verbotswidrig nach links in die Ludwig-Erhard-Allee einbiegen. Hierbei übersah er wohl das von der Rüppurrer Straße in die Ludwig-Erhard-Allee einbiegende Auto eines 30-Jährigen.

Beide Autos kollidierten und die Airbags lösten aus. Durch die Kollision wurde das Auto des 22-Jährigen noch gegen einen Ampelmast gedreht, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer blieb wohl unverletzt. Der Fahrer des anderen Autos und der Beifahrer des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und am Ampelmast wird auf insgesamt mehrere zehntausend Euro geschätzt.