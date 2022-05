Zwei Radfahrer bei Kollision in Karlsruhe leicht verletzt

Leichte Verletzungen haben am Montag zwei Fahrradfahrer bei einer Kollision erlitten. Beim Tampfelpfad nahe der Rhode-Island-Allee sind sie am Schnittpunkt der Pfade zusammengestoßen.

Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern am Montagmittag, an einer Kreuzung in Karlsruhe haben sich beide Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, befuhren ein 70-jähriger Mann sowie ein 17-jähriger Jugendlicher mit ihren Fahrrädern kurz vor 12 Uhr jeweils einen Trampelpfad nahe der Rhode-Island-Allee.

In der Folge kam es am Schnittpunkt der beiden Trampelpfade zur Kollision zwischen den zwei Radlern, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten den 17-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.