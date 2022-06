Zwei verletzte Fußgänger nach Unfall mit Pedelec-Fahrer in Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen

Zu einem Unfall zwischen zwei älteren Fußgängern und einem Pedlec-Fahrer ist es am Dienstagmittag in Karlsruhe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich beide Fußgänger leicht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-Jähriger als Zulieferer eines Lebensmittellieferdienstes mit einem Pedelec gegen 16:45 Uhr am Entenfang den rechtsseitigen Radschutzstreifen in Richtung Osten. Kurz vor der Einmündung zur Weinbrennerstraße überquerten gerade zwei ältere Fußgänger an der dortigen Fußgängerampel wohl bei Grünlicht die Fahrbahn. In der Folge stürzten der 79 Jahre alte Fußgänger sowie die 86-jährigen Fußgängerin zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Ob der Pedelecfahrer das Rotlicht der Ampel missachtete und auch, ob es zu einer Berührung zwischen den Beteiligten kam, ist bislang unklar.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die zwei Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Polizei noch auf der Suche nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter (0 72 1) 94 48 40 in Verbindung zu setzen.