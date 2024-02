Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet in Karlsruhe

Unbekannte sind am Montag in ein Haus in der Karlsruher Weststadt und in ein Reihenhaus in Grünwinkel eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt sowie in ein Reihenhaus in Grünwinkel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht bekannt.

Die Täter brachen in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr in eine Dachgeschosswohnung in der Sophienstraße ein. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Weiterer Einbruch am selben Abend

In Grünwinkel gelangte ein ebenfalls Unbekannter gegen 20.30 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Reihenhaus in der Hornisgrindestraße. Beim Durchsuchen der Räume im 1. Obergeschoss traf der Eindringling unvermittelt auf einen Bewohner und flüchtete daraufhin über den Garten in Richtung Heidenstückerweg.

Der maskierte Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Außerdem trug er eine Kopfbedeckung.