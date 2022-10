Eine Arbeitskollegin hat bei jeder längeren Zugfahrt Zeitungen dabei. Dass sie in einer Redaktion arbeitet, hat damit allerdings nichts zu tun.

Die Kollegin friert nämlich im Zug immer ganz besonders bitter. Doch sobald sie ihre mitgebrachten Zeitungen um sich auffaltet, bildet sich eine Wärmeglocke darunter, und ihr wird oder bleibt warm. Darauf schwört sie. Lesestoff für die Reise bietet die Zeitung natürlich auch.

Bibbernd im Zug zu sitzen gehört natürlich zu den weniger gravierenden Problemen, die man mit Kälte haben kann. Das weiß niemand besser als Menschen, die im Krieg oder auf der Flucht Winter erleben mussten, in denen sie auf die Fortschritte der Zivilisation ganz oder fast verzichten mussten.

Im Hungerwinter 1946, in der Notzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, verloren zusätzlich zu den Millionen Kriegstoten noch einmal Abertausende von Menschen ihr Leben, als der Winter besonders lang und besonders grimmig und kalt war.

Bis heute können Leute, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, von eiskalten Nächten und Tagen und Wochen ohne Strom und Wasser berichten – aber auch von den guten Ideen und klugen Maßnahmen, wie sie sich die Kälte zumindest ein wenig vom Leib gehalten haben. Wie eben mit Zeitungspapier.

Genau diese Geschichten würden wir gerne von Ihnen hören, liebe Leserinnen und Leser. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der man sich mit eisiger Kälte auseinandersetzen musste?

Welche Strategien haben Ihnen geholfen, sich gegen die Widrigkeiten der Umgebung zur Wehr zu setzen? Und auch, wenn Sie mal in der Wildnis zelten waren oder eine Reise in die Kälte unternommen haben, möchten wir Ihre Geschichten und Tipps hören, um durch kalte und harte Zeiten zu kommen.

So machen Sie mit!

