Ausgelassene Stimmung bei Maifesten rund um Bruchsal

Am Maifeiertag zog es die Menschen auf die verschiedenen Feste in der Region. Seitens der Veranstalter lautete das Fazit unisono: „Wir sind sehr zufrieden mit den Besucherzahlen“. Gleich an drei Tagen feierte der Musikverein in Östringen sein Maifest beim Haus am Löwenplatz in der Hauptstraße. Ein Kran hievte den Maibaum am Samstag zu Marschmusik des Musikvereins von der Waagerechten in die Senkrechte.

Brezeln für die Kinder, Freibier für Erwachsene

Für die Kinder gab es Maibrezeln und für die Erwachsenen Freibier vom Fass. „Der Stamm und der Kranz wurden von der Stadt Östringen gespendet, die Schilder stammen aus unseren Vereinsreihen“, erzählte Alfred Ruf, Vorsitzender des Östringer Musikvereins.

Der Verein richtete das Fest nunmehr im zehnten Jahr aus, lediglich unterbrochen durch die Coronapandemie. „Anlass war damals die Einweihung unseres neuen Probenraums, der in Kooperation mit der Stadt entstand. Wir haben dort als Verein 100.000 Euro investiert, dafür wurde der Raum akustisch an unsere Bedürfnisse angepasst“, berichtete Ruf.

Petra Fürbass ist regelmäßig auf den Festen im Ort, um die Vereine zu unterstützen. „Auch auf dem Maifest war ich schon einige Male, denn hier gibt es schöne Unterhaltung bei guter Musik“, sagte die Östringerin.

Nur noch vereinzelt gab es bei der Maihocketse der Accordeon-Freunde Kraichgau auf dem Gelände am alten Sportplatz in Kraichtal-Gochsheim einen Sitzplatz.

Maihocketse der Accordeon-Freunde seit 1985

Die rund 30 Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Die beliebten Steaks vom Schwenkgrill gingen sprichwörtlich weg wie heiße Semmeln. „Wir wussten vorher nicht, wie es vom Wetter her wird und sind angesichts der vielen Besucher mehr als zufrieden“, zog Martin Müller als Vereinsvorsitzender am Nachmittag eine positive Zwischenbilanz.

Seit 1985 richtet der Verein das Fest aus, das damit ein fester Bestandteil im Ortsgeschehen ist. Für die musikalische Unterhaltung sorgten aus Vereinsreihen das neu gegründete Jugendorchester „EverYoungs“, die Evergreen-Musikanten sowie das Erste Orchester.

Außerdem konzertierten die Akkordeon-Freunde Oberhausen. „Wir sind bereits zum zweiten Mal als Gruppe auf dem Fest, da wir mit Vereinsmitgliedern aus Gochsheim befreundet sind. Die Stimmung ist gut und das Kuchenbuffet super“, erzählte Ulrike Zahnleiter von den Akkordeonfreunden Grötzingen.

Die muntere Truppe reiste mit der Stadtbahn an und spazierte den restlichen Weg zum Fest. Ausgelassene Stimmung herrschte auch auf dem Maifest der Naturfreunde Bruchsal rund um das Naturfreundehaus. Gemeinsam mit der Pächterin Martina Glatz sorgten die Naturfreunde für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Die musikalische Unterhaltung übernahm die „Mojo Working Band“.

Naturfreunde sind für Liebesgeschichte verantwortlich

Jürgen Rausch war zum ersten Mal auf dem Fest. „Ich werde im nächsten Jahr wieder hierher kommen, da ich kurze und nette Gespräche geführt habe und mir die Musik gut gefällt“, lobte der Bruchsaler die Veranstaltung. Die gebürtige Karlsruherin Ilona Ott wohnt mittlerweile in Pforzheim.

Trotzdem hat sie eine besondere Verbindung zu Bruchsal. „Meine Eltern, Elfriede und Herbert Walther, haben sich hier bei den Naturfreunden am 3. April 1963 kennengelernt und waren ab da an zusammen“, erzählte sie.

Die Großeltern von Ilona Ott waren damals begeisterte Naturfreunde. Sie erzählten seinerzeit einem Bekannten von ihrer ledigen Tochter. Der Bekannte erwähnte daraufhin einen ledigen jungen Mann, der der Tochter eventuell gefallen könnte. „Man kann also sagen, dass meine Eltern hier regelrecht verkuppelt wurden“, berichtete Ilona Ott. Ihr gefiel das Maifest sehr gut. „Es ist toll organisiert und ich bin mit netten Leuten hier“, sagte sie.