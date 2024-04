Weg von den fossilen Energien

Bald auch in Kronau: Die BEG Kraichgau beteiligt Bürger an der Energiewende

Egal, ob bei Energie, Wärme oder Mobilität – in der Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau werden die Menschen mitgenommen. Am 6. Mai stellt die BEG ihre Projekte auch in Kronau vor. Dort sind PV-Anlagen auf Dächern geplant.