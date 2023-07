Diebstahl kommt selten vor

Beim Bienenklau vermuten Imker aus Bruchsal und der Region Kollegen als Täter

Immer häufiger hört man vom Bienenklau. Was ist dran an diesem angeblich so neuen und angeblich ständig zunehmenden Diebstahldelikt? Wer klaut ganze Bienenstände und vor allem: Warum klaut er sie?