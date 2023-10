18-Jährige wird am Zebrastreifen in Bretten von Auto erfasst

Eine unbekannte Autofahrerin hatte am Dienstag in Bretten eine Passantin an einem Fußgängerüberweg übersehen.

Eine Fußgängerin ist am vergangenen Dienstag an einem Zebrastreifen in Bretten von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, beging die Autofahrerin Unfallflucht.

Bisherigen Informationen zufolge war die Unbekannte gegen 9.50 Uhr auf der Weißhoferstraße in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe einer Bäckerei habe die Autofahrerin schließlich die 18-jährige Passantin übersehen, die in diesem Moment die Straße an einem Zebrastreifen überquerte.

Autofahrerin lässt verletzte Passantin zurück

Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin hielten nach der Kollision an und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der Verletzten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt aber auf der Weißhoferstraße fort.

Die 18-Jährige ließ sich zunächst ärztlich behandeln und verständigte dann die Polizei. Laut Angaben der Geschädigten sei die Autofahrerin etwa 30 Jahre alt. Sie trug ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden und fuhr ein größeres schwarzes Auto.

Zeugen, die Angaben zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.