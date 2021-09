Vom kleinen Wehwehchen bis zum medizinischen Ernstfall: Die Notdienstapotheker in Bruchsal, Bretten und dem nördlichen Landkreis sind stets zur Stelle, wenn es um die gesundheitliche Versorgung außerhalb der Geschäftszeiten geht.

Ein Knochenjob, in dem die Pharmazeuten angesichts der mäßigen Entlohnung mehr einen Dienst an der Gesellschaft als eine lukrative Nebeneinkunft sehen.

Ernst Ciupka wartet an diesem Samstag wieder von 8.30 bis Sonntag 8.30 Uhr in der Bruchsaler Hirsch-Apotheke auf Kunden. Offiziell ist seine Apotheke seit 13 Uhr geschlossen, doch heute ist der 36-jährige Pharmazeut in seinem Bezirk wieder mit dem Notdienst an der Reihe.