Männer schlagen Angreifer

38-Jähriger sitzt wegen versuchter schwerer Vergewaltigung in Bretten in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts der versuchten schweren Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung in Bretten ist am Samstag ein 38-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.