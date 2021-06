70 Stiche in zwei Stunden: Impfaktion in Gondelsheim glückt

In Sachen Impfung der eigenen Bevölkerung marschiert Gondelsheim weiter mit großen Schritten vorneweg. Nachdem die Gemeinde bereits Impfaktionen für ihre Einwohner über 80 Jahren, von 60 bis 80 Jahren sowie ab 50 Jahren durchgeführt hat, waren nun bei der jüngsten Aktion im alten Feuerwehrhaus Personen zwischen 18 und 40 Jahren an der Reihe – und am kommenden Mittwoch, 23. Juni, sind an gleicher Stelle die Einwohner ab 40 Jahren an der Reihe. „Damit haben wir alle Altersgruppen abgedeckt“, sagt Bürgermeister Markus Rupp (SPD) stolz.

Die Leute, die zu diesen Aktionen kommen, wollen auch geimpft werden. Dr. Kordula Eidt, Hausärztin Gondelsheim

Diese und alle bisherigen Impfaktionen zum Schutz vor dem Coronavirus seien ein voller Erfolg gewesen, betont der Rathauschef, der im Herbst für eine vierte Amtszeit kandidieren wird. „Die Impfaktionen waren alle sehr gut vorbereitet, deshalb läuft auch alles wie am Schnürchen“, pflichtet Ärztin Kordula Eidt bei, die bei der U-40-Aktion am Mittwoch mit ihrem kompletten Praxisteam im Einsatz war.