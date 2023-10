Adlige spielt in Brettens Brandkatastrophe 1689 eine Rolle

Wolfgang Stoll, der Vorsitzende des Brettener Vereins für Stadt- und Regionalgeschichte, und Holger Jörg, er ist ebenfalls Mitglied des Vereins, Geschichtsfest und ein Fan von Kino, hatten da so eine besondere Idee.

Die eigenwillige Präsentationsform von Vortrag und Film in Kooperation mit dem Kinostar Bretten soll die historische Frage klären, warum Bretten 1689 von französischen Truppen des Sonnenkönigs Ludwig des XIV. niedergebrannt wurde und warum Liselotte von der Pfalz daran nicht ganz unschuldig war.

Im Brettener Kinostar wird Historienkomödie gezeigt

Im Rahmen der Vorführung des Spielfilms „Liselotte von der Pfalz“ von Kurt Hoffmann mit Heidelinde Weis und Harald Leipnitz in den Hauptrollen informiert Holger Jörg vom Verein für Stadt- und Regionalgeschichte über die Hintergründe und Zusammenhänge von filmischer Fiktion und historischer Wirklichkeit und über die tragischen Folgen eines Ehebündnisses, das besser nie zustande gekommen wäre.

1671 verheiratete der damalige Pfälzer Kurfürst Karl I. Ludwig seine junge, vitale, lebenslustige Tochter Liselotte mit dem Herzog von Orleons. Er versprach sich davon politische Vorsorge und Absicherung gegen französische Landansprüche.

Liselotte, die sich zunächst weigerte, ihre Heimat zu verlassen, willigte schließlich ein und zog an den Hof des Sonnenkönigs nach Versailles. Dort führte sie keine glückliche Ehe, weil ihr Angetrauter Phillip I. de Bourbone lieber seine Zeit mit seiner Maitresse verbrachte.

Die zahlreichen Briefe von Liselotte geben noch heute Zeugnis vom ausschweifenden Leben am absolutistischen Hof von Versailles. Als der kinderlose Bruder von Liselotte starb und mit ihm die regierende reformierte Linie der Pfälzer, beanspruchte Ludwig XIV. entgegen der im Ehevertrag verhandelten Abmachungen beträchtliche Teile der Kurpfalz.

Im Januar 1689 zerstörte der französische General Melac das Heidelberger Schloss. Der Befehl des Sonnenkönigs „Verbrennt die Pfalz“, machte auch vor der Melanchthon-Stadt Bretten nicht halt. Schnell rückten die französischen Truppen vor die Stadt und forderten sie zur Übergabe auf.

Die Franzosen lehnten jegliche Verhandlungen ab und stellten knallharte Forderungen. Alle hätten sich sofort zu ergeben, die Bürger sollten sich mit Weib und Kind in die Stiftskirche begeben. Die Stadt werde wie Bruchsal verbrannt, jedoch werden die Leben verschont.

Die Stiftskirche war mit Menschen vollgepfropft. Währenddessen plünderten die französischen Besatzer alle Häuser. Alles, was wertvoll schien, wurde mitgenommen. In wenigen Stunden wurde das alte Brettheim unwiederbringlich in Schutt und Asche gelegt. Für Bretten und seine Bürger folgte eine lange Zeit des Elends, des Hungers und der ständigen Angst.

Für Wolfgang Stoll, der die historischen Daten zusammengetragen hat, ist der Brand mit seinen verheerenden Folgen auch heute noch die größte Katastrophe der Melanchthon-Stadt.

Was hat nun eine nostalgisch verklärende, operettenhaft inszenierte und in Pastelltönen gemalte Historienkomödie aus dem Jahr 1966 mit der Vernichtung Brettens im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 zu tun? Die Antwort will Holger Jörg geben, der über die Hintergründe und Zusammenhänge von filmischer Fiktion und historischer Wirklichkeit und über die tragischen Folgen eines Ehebündnisses referieren wird.

Der Verein für Stadt und Regionalgeschichte lädt am Montag, 16. Oktober, um 19.15 Uhr ins Brettener Kino ein, wo die nostalgisch verklärende und humorvoll inszenierte Historienkomödie „Liselotte von der Pfalz“ gezeigt wird. Dabei erfahren die Besucher dann, warum Bretten 1689 niedergebrannt wurde.