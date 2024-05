AfD-Europawahlkandidat Maximilian Krah kommt nach Bretten

Nach Alice Weidel im Februar kommt weitere AfD-Prominenz nach Bretten: Der umstrittene Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, soll am 17. Mai auf dem Marktplatz sprechen.

Kundgebung in der Altstadt

Nach Alice Weidel im Februar kommt im Mai ein weiteres prominentes Gesicht der AfD nach Bretten: Der Europawahlkandidat der Partei, Maximilian Krah, soll am Freitag, 17. Mai, auf dem Marktplatz sprechen, teilte der AfD-Ortsverband mit.

Krah war zuletzt wegen Spionagevorwürfen gegen seinen ehemaligen Mitarbeiter in die Kritik geraten. Der Mitarbeiter wird verdächtigt, für China spioniert zu haben. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft.

Die Bundesanwaltschaft hat Büroräume von Krah und seinem früheren Mitarbeiter im Brüsseler Europaparlament durchsuchen lassen.

Von der Leyen kritisierte Krah beim CDU-Bundesparteitag

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) wetterte beim CDU-Bundesparteitag gegen die AfD und benannte dabei neben dem AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron, der verdächtigt wird, in eine durch Russland gesteuerte Desinformationskampagne verwickelt zu sein, auch Maximilian Krah.

„Die AfD macht vor der Europawahl Propaganda für (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin und Spionage für China“, sagte von der Leyen. Die AfD nannte sie einen „Brandstifter im europäischen Haus“.

Der Brettener AfD-Ortsverband lässt sich von der Kritik am Spitzenkandidaten für die Europawahl am 9. Juni nicht beeindrucken. Dabei ist man sich der Brisanz durchaus bewusst.

Wir sind eigentlich nur der Plan B. Andreas Laitenberger

Sprecher AfD-Ortsverband Bretten

„Einige haben uns gesagt: Das ist sehr mutig“, sagt AfD-Stadtrat und Ortsverbandssprecher Andreas Laitenberger im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber wir freuen uns, dass er kommt.“

Krah habe am 17. Mai eigentlich an einem anderen Ort einen Termin gehabt, der aber nicht zustande kommen könne, so Laitenberger.

Über den AfD-Kreisvorstand Karlsruhe-Land sei dann die Anfrage gekommen, ob Krah in Bretten sprechen können. „Wir sind eigentlich nur Plan B.“ An welchem Ort Krah eigentlich sprechen sollte und warum es zu dem Standortwechsel kam, könne er nicht sagen.

Kundgebung mit bis zu 1.000 Teilnehmern auf dem Marktplatz Bretten angemeldet

Diesen Freitag wollen Laitenberger und seine Mitstreiter vom AfD-Ortsverband Plakate in der Stadt aufhängen, um für die Veranstaltung am 17. Mai zu werben.

Er habe eine Kundgebung mit bis zu 1.000 Menschen auf dem Marktplatz angemeldet, so Laitenberger. Ob so viele kommen, müsse sich zeigen. „Wir freuen uns schon, wenn 500 oder 600 Leute kommen.“

Bei der Veranstaltung mit Alice Weidel in der Brettener Stadtparkhalle im Februar waren 400 Menschen angemeldet. Im Nachhinein wurde Kritik laut, weil wohl doch mehr Menschen in die Halle eingelassen wurden als maximal zulässig waren.

Wird es wie beim Weidel-Besuch Gegendemos geben?

Auch bei der Kundgebung auf dem Marktplatz am 17. Mai muss die AfD Vorgaben befolgen. Am Mittwochnachmittag fand ein Koordinierungsgespräch mit der Polizei und dem Ordnungsamt statt.

Die Stadt teilte danach mit, dass die von der AfD angemeldete Versammlung auf dem südlichen Marktplatz samt Straßenabschnitt Pforzheimer Straße/Weißhoferstraße bis in den Kreuzungsbereich Sporgasse stattfinden werde.

Die Kundgebung mit Maximilian Krah am 17. Mai soll um 17 Uhr beginnen. Weitere Redner sind laut Stadtverwaltung Tomasz Froelich, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Alternative (JU) und Europawahlkandidat der AfD, sowie die Bundestagsabgeordnete Christina Baum.

Über Gegendemonstrationen, wie es sie beim Auftritt von Alice Weidel im Februar gegeben hatte, ist noch nichts bekannt.