Diesen Spekulationen schiebt Stefan Kleck, der Geschäftsführer der Stadtwerke Bretten, zumindest aktuell einen Riegel vor. Es gebe für die Große Kreisstadt derzeit keine Probleme, sagt der Stadtwerke-Chef.

Er betont: „Aktuell ist die Versorgungslage stabil, es gibt keinerlei Einschränkungen. Die Speicher sind aufgrund des schönen Wetters in den vergangenen Wochen auch wieder etwas besser gefüllt.“

Das ständige Auf und Ab der Preise für Gas, so Kleck weiter, ist derweil ganz einfach zu erklären: „Es ist gerade so, dass bei jeder Schreckensmeldung aus der Ukraine die Energiepreise nach oben gehen. Wenn sich die Lage dann wieder etwas entspannt, gehen die Preise aber wieder runter.“

Nichtsdestotrotz weiß auch Kleck um die allgemeinen Ängste und Sorgen vieler Stadtwerke-Kunden und Bundesbürger, schließlich sei die Abhängigkeit von russischem Gas, in der sich Deutschland mittlerweile befindet, mit Blick auf die internationale Lage mehr als nur besorgniserregend.

Chef der Stadtwerke Bretten: hohe Preise für Strom und Gas in den nächsten Jahren

„Wenn Putin den Hahn zudreht, dann kollabiert unsere Wirtschaft – und jeder, der hier etwas anderes sagt, hat wirklich keine Ahnung“, erklärt der Geschäftsführer des Brettener Energieversorgers und gesteht: „Ich hätte mir wirklich niemals vorstellen können, dass so etwas passiert.“

Kleck geht übrigens davon aus, dass Verbraucher in den nächsten drei Jahren für Strom und Gas tief in die Tasche greifen werden müssen: „Die Preisniveaus an der Börse haben, was die Lieferungen betrifft, noch einmal kräftig zugelegt.“