Am Brettener Edith-Stein-Gymnasium haben sich Lehrkräfte zum Thema KI informiert. Simone Dietsche, Dozentin beim Landesmedienzentrum, stellte Risiken von ChatGPT und Co vor – aber auch Chancen.

Digitalisierung an Schulen

Schon mal mit Beethoven gechattet? Oder einem Deepfake-Foto aufgesessen? Oder nur die Hausausgaben von ChatGPT schreiben lassen? Sie ist in aller Munde, mit mehr Fragen als Antworten, aber sicher ist: Künstliche Intelligenz wird die Welt verändern, in so gut wie allen Bereichen unseres Lebens.

Um zu durchschauen, was sie ausmacht, diese KI, um zu verstehen, wie sie funktioniert, um sie richtig einzuordnen, sind auch und ganz besonders die Schulen gefordert, genauer diejenigen, die die Schüler auf das Leben vorbereiten sollen.

Wie das gehen soll, genau darum ging es am gestrigen Montag im Brettener Edith-Stein-Gymnasium: Einen ganzen Tag nahmen sich die Lehrer Zeit, um zu verstehen, was KI ist. Was sie kann. Was noch nicht. Welche Risiken sie bringt, welche Chancen aber auch. Und wie damit umgegangen werden soll.

Lehrkräfte befürchten mehr Leistungsbetrug

„Uns geht es um den Schulalltag“, sagt Lehrerin Hanna Breitinger. Da sei einerseits die Angst vieler Kollegen, dass Leistungen erschwindelt werden können, Betrug programmiert sei. Aber auch die Erwartung, von Standardaufgaben entlastet zu werden, Zeit zu sparen. Wird also alles besser für Lehrer? Und wie gehen Schüler mit den neuen Möglichkeiten um? Generell: Was ist KI?

Simone Dietsche, selbst Technik-Lehrerin und Dozentin beim Landesmedienzentrum, hat zusammengetragen, was KI ausmacht, wie sie funktioniert: ChatGPT, die selbstschreibende und bekannteste KI, sei nur eine von vielen Einsatzmöglichkeiten.

Das Programm lerne sekündlich dazu, in den USA könne es bereits Juraprüfungen bestehen. KI-generiere Fotos, Videos, auf Social-Media-Kanälen und bei vielen Anwendungen im Netz sei sie unbemerkt und schleichend längst Standard.

Schulen müssen den Schülern den Umgang mit KI vermitteln

Via QR-Code speisen die Lehrer ihre Befürchtungen und ihre Hoffnungen ein, geclustert erscheinen sie auf der Leinwand: Betrug erscheint groß, aber auch Arbeitserleichterung. Und jegliche Schattierung dazwischen.

Die Herausforderung für Schulen sei, den Schülern den Umgang mit KI zu vermitteln, „was aber nur funktioniert, wenn die Lehrer selbst wissen, was es damit auf sich hat“, betonen die Informatiklehrer Thomas Niesenhaus und Jonas Hörrle.

Ohne Fortbildungen wird der Lernkulturwandel nicht gelingen. Simone Dietsche

Dozentin am Landesmedienzentrum

Ängste nehmen, Chancen und Vorteile aufzeigen, das soll dieser Tag bewirken, meint auch die Referentin. Sie ist in Sorge, dass „unser träges Schulsystem den Anschluss an die digitale Welt inklusive KI erschwert und auch der Lehrermangel seinen Teil dazu beiträgt.“ Und: „Ohne Fortbildungen wird der Lernkulturwandel nicht gelingen.“

Einig sind sich alle der Anwesenden, dass Abwarten keine Option ist: Zwar nutzen viele Schüler KI noch gar nicht, das werde sich aber ändern, prophezeien die Informatiklehrer. Sicher, die Art und Weise zu lernen werde und müsse sich verändern, Präsenz und mündlicher Kommunikation komme sicher künftig ein höherer Stellenwert zu. Schüler müssten ihre KI-generierten Arbeiten erläutern und beurteilen, dazu sei dann doch wieder die natürliche, die menschliche Intelligenz vonnöten.

KI könnte die Arbeit der Lehrkräfte erleichtern

Standards veränderten sich, auch was die Lehrer angehe. Sinnvolle Fragen und Aufgaben für Tests stelle eine KI zusammen, die auch gleich die Antworten mitliefert. „Vielleicht erleichtert uns das schon ein wenig die Arbeit“, hoffen die Lehrer.

KI erfordere zwar die dazu notwendige Technik, aber darüber hinaus sei die Thematik auch in das gesamte Bildungssystem zu integrieren, betont Simone Dietsche. Das müsse schnell gehen, denn das exponentielle Wachstum gerade von ChatGPT gehe ungebremst weiter.

Und mehr: In viele Standardprogramme zum Schreiben, Zeichnen oder für Fotos und Videos habe die KI schon längst Einzug gehalten. Original und Fälschung zu unterscheiden, das, was man höre, sehe oder lese, einzuordnen, in Real und Fake zu trennen, das seien Lerninhalte, die Schulen vermitteln müssen, sind sich die Lehrer einig.

Workshops sollen neues Wissen vertiefen

Dazu sei es wichtig zu verstehen, wie KI funktioniere: Letztendlich sei GPT wie ein nachplappernder Papagei, eine selbstlernende Maschine, die ihre Ergebnisse nach Wahrscheinlichkeiten und Mustern zusammenstelle, die ihm programmiert wurden und die sich dann eigenständig weiterprogrammiere, fasst Simone Dietsche zusammen.

Viel Neues, das es nach dem Impulsvortrag in Workshops den ganzen Tag über zu vertiefen galt: Im ESG habe man die Zeitzeichen der KI erkannt, so Schulleiter Daniel Krüger, er sehe „den heutigen Tag schon als Start in eine neue Epoche“.