Grabfeld für Muslime auf dem Brettener Friedhof: So laufen muslimische Bestattungen ab

Die Brettener Stadtverwaltung hat auf dem Friedhof ein eigenes Grabfeld zur Verfügung gestellt, in dem sich Muslime bestatten lassen können. Allerdings lassen sich die meisten Muslime im Heimatland ihrer Eltern beisetzen.

Sterben muslimische Gläubige im Raum Bretten und Oberderdingen, führen die Angehörigen Riten durch, die dem Kodex muslimischer Glaubensgemeinschaften entsprechen. Einige wenige Gläubige, die nicht im Heimatland ihrer Eltern beigesetzt werden, entscheiden sich für Bestattungen im Ort ihrer letzten Wohnstätte. Um diesem Wunsch zu entsprechen, hat die Stadtverwaltung in Bretten eigens dafür ein Grabfeld auf dem Friedhof zur Verfügung gestellt.

„Dem Glauben nach ist ein Verstorbener schnellstmöglich zu bestatten - und zwar ohne Sarg, nur in Tüchern gehüllt“, erklärt Ilyas Yildirim. Der 36-Jährige hat Islamwissenschaften studiert und ist der Iman, also der „geistliche Führer“ der Grünen Moschee in Bretten. „Sollte sich dies aus wichtigen Gründen verzögern, kann die Beisetzung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, fügt Yildirim hinzu.

Nach Eintritt des Todes eines Gläubigen nehmen die Angehörigen als erste Handlung eine rituelle Waschung vor. Viele Bundesländer sind inzwischen dazu übergegangen, die Sargpflicht aufzuheben. Deshalb ist es möglich, die Toten nur in Tücher gehüllt zu bestatten.