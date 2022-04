An Ostern gilt in vielen Kirchen in Bretten und Umgebung weiterhin eine Maskenpflicht

Ostergottesdienste können in diesem Jahr wieder ohne größere Einschränkungen gefeiert werden. Dennoch halten viele Kirchengemeinden in Bretten und Umgebung an Regelungen zur Maskenpflicht, Abstandsregeln und Anmeldungen fest.

Gerade am Osterwochenende – einem der wichtigsten Feste des Christentums – füllen sich die evangelischen und katholischen Kirchenbänke in Bretten und Umgebung schnell. Dass die Ostergottesdienste in diesem Jahr erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ohne größere Einschränkungen stattfinden können, löst bei den Gemeinden sowohl Erleichterung als auch Sorgen aus.

Mit dem Wegfall der meisten gesetzlichen Corona-Regeln liegt es seit vergangener Woche an den Kirchengemeinden, individuelle Regelungen für ihre Gottesdienste festzulegen. Die Vorgaben zur Maskenpflicht, Abstandsregeln oder Anmeldung können sich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden.

Bei der evangelischen Kirchengemeinde Bretten kann man sich für die Gottesdienste am Osterwochenende online anmelden. Aber auch ohne vorige Anmeldung können Besucher zu den Gottesdiensten kommen. Dann sei jedoch – je nach Andrang – ein Sitzplatz nicht mehr garantiert, sagt Dekanin Ulrike Trautz.

In der evangelischen Kirchengemeinde Bretten, die Teil des neu gegründeten Gemeindeverbandes „Evangelische Kirche Region Bretten“ ist, folge man der Empfehlung der badischen Landeskirche: „Wir versuchen, vorsichtig zu bleiben“, so Trautz. Die Kirchengemeinde bittet die Gottesdienstteilnehmer, Abstand zu halten und FFP2-Maske zu tragen.

Die meisten Kirchgänger in Bretten tragen weiterhin Maske

Von den vergangenen Gottesdiensten seit den großflächigen Lockerungen berichtet Trautz zuversichtlich. Bisher hätten sich alle an die Empfehlung gehalten und im Kircheninneren Maske getragen.

Neben den Gottesdiensten in der Stiftskirche gibt es am Wochenende – die Dekanin hofft auf gutes Wetter – einige Feiern, die draußen und damit ohne Maske stattfinden können. Dazu zählen beispielsweise die Osternacht am Samstagabend auf dem Kirchplatz und der Familiengottesdienst am Ostermontag. „Wir freuen uns auf ein einigermaßen entspanntes Feiern“, sagt Trautz, auch wenn aktuell der Krieg wie ein Schatten über den Feiertagen liege.

Bei den katholischen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Bretten Walzbachtal gelten weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregelungen, berichtet Pfarrer Harald-Mathias Maiba. Diese Regeln gelten auch in Jöhlingen, Wössingen, Gondelsheim, Neibsheim, Büchig und Bauerbach.

Für die Gottesdienste in Bretten, Neibsheim und Jöhlingen ist zudem eine Anmeldung auf der Website der Seelsorgeeinheit oder in den Pfarrbüros möglich. „Wir halten weiter am Schutzkonzept fest“, betont Maiba, gerade die älteren Kirchenbesucherinnen und -besucher müssten geschützt werden.

Katholische Kirche überträgt Gottesdienste im Livestream

In der aktuellen Planung finden alle Gottesdienste in den Kirchen statt, jedoch gebe es in der Seelsorgeeinheit Überlegungen, im Sommer wieder Outdoor-Gottesdienste anzubieten, so der Pfarrer. Wer es nicht persönlich in die Kirche schafft, kann alle Gottesdienste auch abseits der Feiertage im Livestream und nachträglich auf der Website der Seelsorgeeinheit Bretten Walzbachtal ansehen.

Maiba weist außerdem darauf hin, dass in allen Kirchen kleine Osterkörbe bereitgestellt werden, die für diejenigen mitgenommen werden können, die es nicht persönlich in die Gottesdienste schaffen.

Mit vollen Kirchen rechnet Angelika Ziebart, Pfarrsekretärin der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Geist in Knittlingen. Auch gibt es innerhalb der kleinen Seelsorgeeinheit, zu der auch die Gemeinde Sankt Maria in Oberderdingen und Sankt Bernhard in Maulbronn zählen, einheitliche Regelungen: Es ist keine vorherige Anmeldung mehr nötig, für Erwachsene gilt eine FFP2-Maskenpflicht, bei Kindern ab sechs Jahren reicht eine medizinische Maske.

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde in Knittlingen gilt nach den Vorgaben der württembergischen Landeskirche eine FFP2-Maskenpflicht. Die Abstandsregel entfällt hier. Bei allen anderen Kirchengemeinden in der Region finden sich die jeweils geltenden Regelungen online oder in den jeweiligen Pfarr- und Gemeindebriefen.