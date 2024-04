Der Wahlkampf nimmt auch in Oberderdingen immer mehr Fahrt auf. Nach SPD und CDU hat nun Bündnis 90/Die Grünen seine Kandidaten für die Gemeinderatswahl präsentiert.

Auf der Liste für den Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt – stehen 24 Namen, damit sind alle Listenplätze belegt.

Andrea Schwarz sitzt für die Grünen seit 2016 im Landtag

Spitzenkandidatin ist Andrea Schwarz, die für die Partei seit 2016 im baden-württembergischen Landtag sitzt. Das teilt Valerie Reimer mit, die sich für die Oberderdinger Grünen selbst um einen Sitz im neu zu wählenden Stadtparlament bewirbt.

Hinter Andrea Schwarz steht Sigrid Ippich auf Platz zwei der Liste für Oberderdingen. Diese Liste komplettieren Angelika Weisert, Joshua Eigenmann, Karin Weiß, Margit Raders-de Nunez, Friederike Volk, Olaf Renz, Sarah Werner, Felicitas Hupbauer, Nicole Schrade und Thomas Lang.

Valerie Reimer führt die Flehinger Liste an. Darauf stehen noch Julian Breitschwerdt, Manuela Heidelberger, Thomas Heidelberger, Naciye Ajhinberger, Eduard Reimer, Manfred Ludwig-Paßarge und Gerhard Schwara.

Auf Platz eins der Liste für Großvillars steht Armin Schäufele. Hier treten für Bündnis 90/Die Grünen noch Francisco Da Silva, Ruth Treffinger und Karin Da Silva an.

Mit Jürgen Treffinger, Manuela Heidelberger, Valerie Reimer und Ruth Treffinger kandidieren vier Oberderdinger Grüne für den Kreistag.

Oberderdinger Grüne wollen verstärkt Anträge einbringen

Man stehe nicht nur für Schlagwortthemen wie Umweltschutz, nachhaltiges Wirtschaften und Ausbau der erneuerbaren Energien, sagt Valerie Reimer.

Sie erklärt: „Wir planen auch konkrete Dinge in Oberderdingen im Rahmen des Gemeinderates und darüber hinaus anzugehen und umzusetzen.“ Hierfür werde man „in den kommenden Monaten entsprechende Anträge im Gemeinderat einbringen und selbst aktiv sein“.

Die Oberderdinger Grünen wollen unter anderem den Ausbau von E-Ladesäulen in allen Stadtteilen vorantreiben, eine Projektwerkstatt „Füreinander: Alt und Jung“ anregen, Jugendliche an Politik und politische Teilhabe heranführen, Fahrradständer an Stellen, wo diese noch fehlen, anbringen und sich für eine Zisternen-Pflicht in Neubaugebieten einsetzen. Außerdem wollen sie zu Bürgergenossenschaften für Windkraftanlagen informieren.

Derzeit sind die Grünen im Oberderdinger Stadtparlament mit vier Personen vertreten. Fraktionsvorsitzender ist Julian Breitschwerdt, der genau wie Andrea Schwarz und Armin Schäufele erneut kandidiert. Aus dem bisherigen Grünen-Gemeinderatsquartett tritt nur Ulrich Hoffmann nicht mehr zur Wahl an.