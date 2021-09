Angreifer schlägt und bestiehlt 20-Jährigen am Brettener Bahnhof

Ein 23-Jähriger hat am späten Montagabend am Brettener Bahnhof einen 20-Jährigen ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, war das jüngere Opfer gegen 22.40 Uhr auf dem Heimweg, als er am Bahnhof auf den Täter traf. Da die beiden sich kannten, entwickelte sich ein Gespräch, in dessen Verlauf der Täter fragte, ob er die Armbanduhr des 20-Jährigen anprobieren könne.

Nachdem er die Uhr erhielt, steckte der 23-Jährige diese jedoch ein und weigerte sich, sie zurück zu geben. Nach einer kurzen Diskussion drohte der Jüngere damit, die Polizei zu rufen. Der Täter verhinderte dies, indem er dem 20-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, worauf dieser zu Boden ging. Hier trat der Ältere auch noch auf ihn ein und entriss ihm sein Handy. Anschließend floh er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Angreifer und konnte ihn noch in Tatortnähe ausfindig machen. Bei der Durchsuchung wurden sowohl die Armbanduhr als auch das Handy des 20-Jährigen sichergestellt. Der 23-Jährige ist der Polizei bereits bekannt. Auf ihn kommen nun weitere Ermittlungen zu.