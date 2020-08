Anwohner protestieren gegen die Sperrung der Oberen Kirchgasse in Bretten

Es passiert ja ohnehin schon eher selten, dass Bauarbeiten fristgerecht fertig werden. Zu oft kommt Unerwartetes dazwischen. Wenn allerdings eine handfeste Deadline wegfällt, wie in Bretten das Peter-und-Paul-Fest in diesem Jahr wegen Corona, dann kann es für Anwohner heiter werden.

Von Michael Fritz

In Bretten werden Bauzeiten gerne in den Zyklus „nach dem Fest” bis „vor dem Fest” eingetaktet. So auch bei dem Bau des Wohngebäudes in der oberen Kirchgasse gegenüber des Amthauses. Pünktlich nach dem Peter-und-Paul-Fest im letzten Jahr begannen die Bauarbeiten, der Durchgang wurde komplett geschlossen.

Ein Umstand, der bei den Anwohnern nicht auf besonders viel Gegenliebe stieß, erforderte die Sperrung doch manchen Umweg. Geht nicht anders, war die Antwort aus dem Rathaus. Als sich dann in diesem Jahr abzeichnete, dass Peter-und-Paul ausfallen werde, erlahmte wohl auch der Ergeiz der Bauleute, rechtzeitig die Sperrung wieder aufzuheben.