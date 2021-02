Im Moment gibt es ja nur diesen BionTec-Impfstoff, der bei minus 80 Grad gelagert und transportiert werden muss. Der kommt natürlich für Apotheken nicht in Frage. Aber der Astra-Zeneca-Impfstoff, über den gerade so heftig gestritten wird, kann bei acht Grad plus gelagert werden. Den könnten wir beziehen und an die Hausärzte weitergeben, die ihn dann verimpfen. Wir haben in Deutschland 130.000 Hausärzte. Wenn jeder an einem Tag nur zehn seiner Patienten impfen würde – und das wäre vom Arbeitsaufwand her durchaus machbar – hätten wir an einem Tag 1,3 Millionen Geimpfte – und das ohne Impfzentren und dergleichen mehr. Dann wären wir in einem Vierteljahr durch. Dazu braucht es allerdings zuverlässige zugelassene Impfstoffe.