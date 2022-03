Die Gründe: Die Preise für Obst und Gemüse sind bereits gestiegen und werden wohl noch weiter steigen, darauf müssen sich Verbraucher einstellen. Als Gründe nennen Erzeuger die hohen Energiekosten und gestörte Lieferketten in Folge des Krieges in der Ukraine. „Die Betriebskosten der Unternehmen steigen entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, erklärt Roman Glaser, der Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV).

Die Folge: In Sachen Vermarktung führt das laut BWGV unweigerlich zu höheren Verbraucherpreisen. „In vielen Betrieben ist kein Puffer mehr vorhanden, um signifikante Kostensteigerungen abzufedern“, betont Glaser und weist darauf hin, dass die Produktion von Obst und Gemüse „sehr energieintensiv“ sei. Dabei gehe es, so der BWGV-Chef, nicht nur um den sogenannten Unterglasanbau und um das Beheizen von Gewächshäusern. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind die Preise für Dünge- und Pflanzenschutzmittel ebenfalls gestiegen. bin

Die Forderung: Der BWGV fordert, dass die Politik nun der gesamten Branche unter die Arme greifen soll. Denn nicht nur die deutlich gestiegenen Produktionskosten bereiten den Bauern Sorgen. Auch die aktuell hohen Transportkosten schlagen negativ zu Buche. „Immer mehr Spediteure können angesichts von Dieselpreisen deutlich über zwei Euro pro Liter nicht mehr kostendeckend fahren“, weiß Glaser.