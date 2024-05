Starkregenereignisse sorgten in den Jahren 2013 und 2015 für Überschwemmungen im gesamten Brettener Stadtgebiet. Seitdem hat sich in der Melanchthonstadt im Hinblick auf Hochwasserschutz einiges getan.

So gibt es mittlerweile ein Frühwarnsystem für Smartphones und Rückhaltebecken wurden ausgebaut. Im Industriegebiet Gölshausen laufen nun weitere Maßnahmen an.

Ausbau nur ein Pfeiler zum Hochwasserschutz in Bretten

Mit einem symbolischen Spatenstich startete am Montag der Ausbau des Hochwasserrückhaltebeckens „HRB III.2“. Das Becken liegt zwischen dem Bahndamm und verschiedenen Unternehmen an der Gewerbestraße. Die Retentionsfläche, die Mitte der 80er Jahre ausgehoben wurde, wird von 2.700 auf rund 4.500 Quadratmeter erweitert.

„Der Ausbau ist eine von insgesamt 24 Maßnahmen für den Hochwasserschutz im gesamten Stadtgebiet“, erklärte Bauamtsleiter Fabian Dickemann.

15 dieser genannten Maßnahmen sind derweil schon umgesetzt. Sechs Millionen Euro investierte die Stadt Bretten hierfür. Weitere fünf Millionen kämen in den nächsten Jahren hinzu. „Es gibt noch viel zu tun“, sagte Dickemann. Alleine für den Ausbau von „HRB III.2“ werden 1,2 Millionen Euro fällig.

Das Land Baden-Württemberg fördert diese und weitere Maßnahmen mit bis zu 70 Prozent der Investitionssumme. Insgesamt stellt das Umweltministerium für das Jahr 2024 fast 50 Millionen Euro an Zuschüssen für den Hochwasserschutz für das gesamte Landesgebiet bereit.

Den Hochwasserschutz dürfen wir niemals vernachlässigen. Martin Wolff

Oberbürgermeister

„Wir investieren weiterhin in die Sicherheit der Brettener Bürgerinnen und Bürger“, sagte der Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler). Die Kommunen seien angesichts von Kindergärten und Schulen, anfallenden Sanierungen und etlichen weiteren Pflichten bereits mit vielen Aufgaben belegt. „Den Hochwasserschutz dürfen wir dennoch niemals vernachlässigen“, so Wolff. Der OB versicherte: „Wir geben in diesem Bereich 100 Prozent. Die Stadt macht, was sie nur kann.“

Beim Spatenstich erläuterte Planer und Bauingenieur Gregor Kühn die weiteren Details des aktuellen Ausbauvorhabens. So sei angedacht, die Dammkrone am südlichen Absperrdamm zu vergrößern.

Am östlichen Ende der Erweiterungsfläche werde ein 65 Meter langer Damm gebaut. Zudem solle das Becken mit moderner Messtechnik ausgestattet werden, die dann in das Frühwarnsystem der Stadt integriert wird. „Damit wären wir an diesem Standort für die nächsten Jahrzehnte gerüstet“, sagte Kühn.

Eine besondere Herausforderung bei Planung und Umsetzung seien die beiden, auf dem Gelände des Beckens stehenden Hochspannungsmasten. „Unsere Planung mussten wir mit den Netzbetreibern abstimmen. Das hat den Prozess etwas verzögert“, berichtete Kühn. Die Sicherheit der beiden etwa hundert Meter hohen Masten während den Aushubarbeiten könne nun aber garantiert werden.

So lange soll der Ausbau dauern

Zudem hätte in den Planungsarbeiten eine vorhandene Brunnenanlage und kleinere Tümpel auf dem Gelände beachtet werden müssen. Der Brunnen solle erneuert, die Tümpel neu angelegt werden. Eigentlich sei angedacht gewesen, schon früher im Jahr mit dem Bau zu starten. „Wir haben hier aber ein sehr feuchtes Gebiet.

Und das bislang regenreiche Frühjahr hat daran erstmal nichts geändert“, meinte Kühn. Nun sei der Boden aber trocken genug, damit die Bagger rollen können. Bis in den Frühjahr 2025 solle der Ausbau fertig sein.

Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) betonte die Wichtigkeit des Rückhaltebeckens im Industriegebiet: „Alles, was an Regen hier zurückgehalten wird, kann uns dann keine Probleme mehr machen.“ Nicht nur das Gewerbegebiet und Gölshausen seien durch den Ausbau besser geschützt. Auch die Kernstadt profitiere vom Hochwasserschutz.

Weitere Projekte sind geplant

Beim anlaufenden Ausbau des Beckens handle es sich aber nur um den Auftakt einer Reihe weiterer Projekte. So werde der Kreuzgraben in der Gewerbestraße verbreitert und ein weiteres Regenrückhaltebecken unterhalb der Firma Hannich erneuert. Mit dem siebten Bauabschnitt des Industriegebiets komme zudem ein weiteres, neues Becken zum Starkregenschutzschirm hinzu. Das gesamte Hochwasserschutzkonzept könne dann in etwa vier Jahren umgesetzt sein, merkte OB Wolff an.

Das Stadtoberhaupt dankte den an der Umsetzung beteiligten Fachleuten. Besonders hervor hob Wolff das Engagement von Helmut Petri, dem ehemaligen Sachgebietsleiter für Tiefbau. „Mittlerweile ist er zwar schon im Ruhestand, aber in diesem Projekt steckt noch ganz viel von seinem Schaffen“, sagte Wolff.