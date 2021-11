Lange hat man sich die Entscheidung, ob man den Brettener Kunsthandwerkermarkt abhält, offengehalten, um zumindest mit einer coronakonformen Alternative eine kleine, aber besinnliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit zu ermöglichen.

Doch angesichts der aktuellen Entwicklungen und der anhaltend hohen Fallzahlen gerade auch in Bretten, sieht die Stadtverwaltung keine andere Möglichkeit, als die am Rathaus geplante Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen.

„Die Absage fällt wirklich schwer. Wir haben bis zuletzt alles versucht, um den Kunsthandwerkermarkt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten durchzuführen Aber in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage ist das Risiko für alle Beteiligten zu groß. Schweren Herzens müssen wir daher mitteilen, dass in Bretten auch in diesem Jahr kein traditioneller Kunsthandwerkermarkt stattfinden wird. Wir bedauern dies sehr, da die Absage für die Ausstellenden in diesen sowieso schon schweren Zeiten ein weiterer harter Einschnitt ist“, erklärt Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler).

Bretten versucht Weihnachtsstimmung mit geschmückten Bäumen und Lichtinstallationen zu retten

Auch wenn das kein Trost für diese Entscheidung sein könne, so würde man dennoch versuchen, mit zahlreichen geschmückten Tannenbäumen und verschiedenen Lichtinstallationen zumindest etwas Weihnachtsstimmung in der Brettener Innenstadt verbreiten, so Wolff abschließend.