Das „Schwarzrieslingdorf“ Kürnbach hat mehr als nur Wein zu bieten

Quirinbach hat viel zu bieten: Unterhaltung für Jung und Alt, spannende Geschichte und reichlich Natur. Kurzum: Quirinbach ist vielleicht nicht die Schönste, aber doch so was wie die unbekannte Schöne in der Region. Aber wo um Gottes willen liegt dieses Quirinbach?, wird sich jetzt der ein oder andere Leser fragen. Am nordwestlichen Rand des Naturpark Stromberg-Heuchelberg liegt das 1181 erstmals urkundlich erwähnte Quirinbach.

Kürnbach erhielt 1543 das Marktrecht

Heute heißt es allerdings Kürnbach und ist eigentlich vor allem für seinen Wein, insbesondere für seinen Schwarzriesling bekannt. Dabei hat das „Schwarzrieslingdorf“ viel mehr zu bieten als nur Schwarzriesling. Nicht nur, weil die Gemeinde schon 1369 das Apotheken- und 1543 das Marktrecht verliehen bekam, sondern weil es bis 1905 ein Kondominat war.

Kondominate waren durch die oft verworrenen und unübersichtlichen mittelalterlichen Herrschaftsverhältnisse entstandenen Mischherrschaften über ein Dorf.

Herrschaftsverhältnisse wechselten immer wieder

In Kürnbach beispielsweise vererbte das badische Adelsgeschlecht der Grafen von Katzenelnbogen 1479 die Teile des Dorfes, die ihnen gehörten, an die Landgrafen von Hessen. Aber auch in den folgenden Jahrhunderten wechselten in Kürnbach so wie in vielen anderen Gemeinden immer wieder die Herrschaftsverhältnisse.

Zwei Drittel hessisch, ein Drittel badisch

Während diese Mischherrschaften oder Kondominate im Laufe des 19. Jahrhunderts in allen Dörfern aufgelöst wurden, blieb Kürnbach bis zum Ende 1904 zu zwei Dritteln hessisch und zu einem Drittel badisch. Deshalb hatte Kürnbach bis 1905 ein hessisches und ein badisches Standesamt, einen hessischen und einen badischen Bürgermeister, eine Kelter für die hessischen und eine für die badischen Winzer. Und selbst der Kürnbacher Wald gehörte damals teilweise zum Großherzogtum Hessen.

Mehr zum Thema Insel in der Natur Naturparkzentrum bietet Information und Erholung

Viele Spuren dieser abwechslungsreichen Geschichte findet man noch heute in Kürnbach. Alte schöne Fachwerkhäuser, Reste einer ehemaligen Befestigungsmauer, die alte zwischen 1499 und 1501 im spätgotischen Stil errichtete Kirche mit dem schönen Grabmal der beiden letzten Ortsadeligen Bernhard von Sternenfels und dessen Gemahlin Agatha von Weitershausen und vieles mehr kann man bei einem Rundgang durch den Ort besichtigen. Auch das von einem kleinen Park umschlossene Wasserschloss wäre sicher einen Besuch wert, wenn es nicht im Privatbesitz und deshalb für die Öffentlichkeit geschlossen wäre.

Angebote für Familien

Aber auch Familien mit Kindern sind gut aufgehoben im „Schwarzrieslingdorf“. Am Rand der Gemeinde gibt es nämlich einen idyllisch im Wald gelegenen Märchenpark. Neben vielen Märchenstationen findet man dort auch einen Abenteuerspielplatz, verschiedene Spiele, Elektrofahrzeuge und einiges mehr.

Auch der wenige Hundert Meter entfernte, in der Nähe des Schlosswiesensees gelegene Abenteuer-Golfpark, bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Wen es mehr in die Natur zieht, der ist auf dem fast vier Kilometer langen, am Wanderparkplatz „Morforster Weg“ beginnenden Waldlehrpfad gut aufgehoben. Mehr als 60 Tafeln informieren über Baum- und Pflanzenarten des Waldes.