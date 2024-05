Mit 14 Schicksalen von realen Menschen aus 14 Ländern macht die Wanderausstellung „Klimaflucht“ im Rathaus Bretten auf den Zusammenhang von Migration und Klimawandel aufmerksam.

Obwohl sie aus den verschiedensten Klimazonen kommen, haben die 14 Menschen etwas gemeinsam: Sie mussten aufgrund umweltbedingter Faktoren ihre Heimat verlassen oder fürchten, dass sie dies tun müssen.

Menschen aus Ländern wie Somalia, Pakistan, Griechenland oder Grönland, dargestellt in lebensgroße Figuren, erzählen mit Audiobeiträgen ihre eigene Geschichte.

Schmelzendes Eis, ansteigender Meeresspiegel und Dürren

Zu sehen sind sie im Foyer des Rathauses in Bretten für insgesamt elf Wochen. Da ist zum Beispiel die Inuitfrau mit Kind. Sie sieht ihren Lebensraum durch das Schmelzen des Eisschildes bedroht, was einhergeht mit dem Ansteigen des Meeresspiegels.

Letzteres betrifft wiederum auch zwei Mädchen aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati, die fürchten, dass ihre Heimat bald vom Meer förmlich verschluckt wird. Alle 33 Atolle und kleinen Inseln Kiribatis ragen höchstens drei Meter aus dem Meer.

Derweil hat in Nepal ein Bauer gleichzeitig mit immer häufigeren Dürren und heftigen Überschwemmungen zu kämpfen. Wegen der Trockenheit hat er Angst, dass er bald keinen Buchweizen und keine Gerste mehr anbauen kann.

Schätzungen der Weltbank zufolge könnte es bis zum Jahr 2050 über 143 Millionen Klimaflüchtlinge geben. Martin Wolff

Oberbürgermeister Bretten

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Klimastiftung und der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen entworfen und gemeinsam mit dem Internationalen Freundeskreis Bretten (DAF) und der Nabu-Ortsgruppe Bretten in die Melanchthonstadt geholt.

Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) nannte in seiner Eröffnungsrede eine erschreckende Zahl. „Schätzungen der Weltbank zufolge könnte es bis zum Jahr 2050 über 143 Millionen Klimaflüchtlinge geben.“

Dabei seien die Menschen aus dem globalen Süden sehr viel härter betroffen, obwohl sie am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Viele seien in ihrer Existenz bedroht.

Die Verursacher des Klimawandels sind am wenigsten betroffen

Die Ausstellung zeigt recht anschaulich, dass die Verantwortung für den Klimawandel hauptsächlich bei den Staaten liegt, die am wenigsten darunter zu leiden haben: den entwickelten Industrieländern des globalen Nordens. Zusammen mit Ländern wie China und Indien sind sie Hauptverursacher der weltweiten CO 2 -Emissionen.

Doch obwohl der globale Süden stärker betroffen sei, spüre man auch in Europa Klimaveränderungen, führte Wolff weiter aus. „Seien es Stürme, Dürren oder Starkregen mit Überflutungen. Es ist beklemmend, was man alles zu hören bekommt.“

Die Ausstellung macht uns die globalen Zusammenhänge bewusst. Gerhard Junge-Lampart

Vorsitzender des DAF Bretten

Gerhard Junge-Lampart vom DAF merkte an, dass es nach der Genfer Flüchtlingskonvention gar keine Klimaflüchtlinge gebe – zumindest kämen sie darin nicht vor.

„Die Ausstellung macht uns die globalen Zusammenhänge, die Auswirkungen der Klimakrise bewusst“, sagte er und mahnte: „Der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad durchschnittliche Erderwärmung ist keine Kleinigkeit.“

Die Auswirkungen der Erderwärmung seien dramatisch. „Was wir heute nicht tun, überlassen wir unseren Kindern und Enkeln, die dann viel radikalere Maßnahmen ergreifen müssen.“

Jugendgemeinderat sieht seine Generation in der Pflicht

Jugendgemeinderat Simon Merl sah es als seine Pflicht, die Ausstellung zu besuchen. Das Thema sei äußerst wichtig und betreffe gerade die Jugendlichen, meinte der 18-jährige. Er weiß: Seine Generation wird damit umgehen müssen.

Auch die Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz (Grüne) sieht dringenden Handlungsbedarf und nennt Lösungsansätze. „Die Industrieländer sind aufgefordert, ihre Klimaziele zu erreichen und die bedrohten Länder müssen aufforsten und große Wälder anlegen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung durch das Trio „Elizas Bakery“. Dennis Knopf am Cajon, Yvonne Köse an der Gitarre und Sängerin Lisa Gerstner regten mit ihren Popsongs die Besucher zum Nachdenken an.

Gefördert wird die Ausstellung von der „Partnerschaft für Demokratie“ im Landkreis Karlsruhe im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“.