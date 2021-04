Auto in Richtung Bretten fährt nach Ausweichmanöver in Leitplanke

Ein Autofahrer auf dem Weg in Richtung Bretten ist am Donnerstagmorgen nach einem Ausweichmanöver gegen eine Leitplanke gefahren. Zuvor war ihm ein anderer Wagen entgegen gekommen.

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Ausweichmanöver auf der Bundesstraße 293 Fahrtrichtung Bretten in Höhe von Zaisenhausen gegen die Leitplanke gefahren. Wie die Polizei angibt, fuhr ein weiterer Wagen auf den verunfallten PKW auf.

Gegen 5.25 Uhr war der Fahrer in Richtung Bretten unterwegs, als ihm ein Fahrzeug entgegen kam, welches offenbar einen in der Gegenrichtung fahrenden Lastwagen überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 40-Jährige in den Grünstreifen ausweichen. Hierbei touchierte er mit seinem Wagen die Leitplanke. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer konnte wohl nicht mehr reagieren und fuhr auf den VW auf. Verletzte gab es bei dem Unfall keine.

Der entgegenkommende Wagen, welcher den Unfall vermutlich verursachte, fuhr weiter. Da es zwischen den beiden Fahrzeugen zu keiner Berührung kam, ist es laut Polizeiangaben unklar, ob der Fahrer den Unfall wahrgenommen hat.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 44 in Verbindung setzen.