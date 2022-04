Autofahrer kommt in Gegenverkehr und landet zwischen Knittlingen und Bretten in Leitplanke

Ein medizinischer Notfall ist der Grund für einen Unfall gewesen, der sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der B35 zwischen Knittlingen und Bretten zugetragen hat.

Der 54-jährige Fahrer, der aus dem Enzkreis stammt, verlor am Steuer zeitweise das Bewusstsein und auch die Kontrolle über den Wagen. Er schrammte gegen die Leitplanke und fuhr in Schlangenlinien noch mehr als einen Kilometer weiter, so die Polizei.

Dabei kam er auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn, doch verletzt oder gefährdet wurde niemand. Schließlich kam er in einer Leitplanke zum Stehen. Auch die Beifahrerin blieb unversehrt, als der Wagen auf dem leicht abschüssigen Grünstreifen zum Stehen kam.

Vergebliche Reanimation nach Unfall

Der Mann wurde noch vor Ort reanimiert und mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Dort starb er dann allerdings. Zeugen des Unfalls hätten bei der Reanimation als Ersthelfer mitgeholfen, bis der Rettungsdienst diese übernahm, berichten Augenzeugen.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Nach vorläufiger Schätzung beläuft sich der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden auf zirka 10.000 Euro , da die Leitplanke stark beschädigt wurde. Der Streckenabschnitt musste zur Bergung des Fahrzeugs kurzzeitig gesperrt werden.