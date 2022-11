Tür herausgerissen: Autofahrer fährt in die Kirche in Neibsheim

Ein Autofahrer ist in die Neibsheimer Kirche gefahren. Die Unfallursache steht noch nicht fest: Rund drei Tage danach liegen angeblich keine Informationen vor.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz musste die Brettener Feuerwehr am späten Freitagabend ausrücken. Im Stadtteil Neibsheim krachte ein Pkw aus bisher ungeklärten Gründen in die Katholische Kirche in der Talbachstraße.

Das teilt die Brettener Wehr auf ihrer Facebook-Seite mit. Bei dem Crash wurde die Kirchentür herausgerissen, die laut Feuerwehr nach dem Eintreffen des Rüstwagens der Abteilung Bretten „wieder provisorisch eingebaut und verschlossen“ wurde.

Feuerwehr wird um 22.33 Uhr alarmiert

Als die ersten Einsatzkräfte der Brettener Wehr am Ort des Geschehens eintrafen, sei der Pkw-Fahrer bereits aus seinem Wagen befreit gewesen. Er wurde laut Mitteilung der Feuerwehr durch den Rettungsdienst versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Feuerwehr, die am Freitagabend um 22.23 Uhr mit dem Schlagwort „THU – Auslaufender Kraftstoff Pkw“ alarmiert worden war, wurde zunächst die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und – wie es heißt – „der Brandschutz sichergestellt“.

Polizei und Ordnungsamt haben noch keine offiziellen Infos

Zu dem Unfall gab es bis zum frühen Sonntagabend weder von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe, noch vom Polizeirevier Bretten trotz Anfrage dieser Redaktion Infos.

Dort wusste man zu diesem Zeitpunkt angeblich nichts von dem Vorfall. Auch das Ordnungsamt der Stadt Bretten hatte zu dem Unfall bis zum frühen Montagabend „noch keine offizielle Meldung“ erhalten, teilt Ordnungsamtsleiter Simon Bolg auf Nachfrage mit.

Dass die betreffende Stelle in der Neibsheimer Talbachstraße nicht ungefährlich sei, wisse man, versichert Bolg: „Das ist eine enge, blöde Stelle.“ Allerdings gelte dort Tempo 30, so der Ordnungsamtschef weiter.