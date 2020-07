Gondelsheimer will das Herz der "Bachelorette" erobern

Eine Frau, zwanzig Verehrer: Das ist das Konzept hinter der RTL-Fernsehsendung "Bachelorette". Am Mittwoch ist die Kuppelshow in ihre sechste Staffel gestartet. Unter den zwanzig Kandidaten, die um das Herz der Angebeteten werben, ist auch ein Mann aus der Region. Fabiano aus Gondelsheim setzt vor allem auf seinen italienischen Charme - durchaus mit Erfolg.

"Ich werde um sie kämpfen, bis sie die Frau an meiner Seite ist" - mit dieser selbstbewussten Ansage hat sich der 29-jährige Fabiano Carrozzo aus Gondelsheim in der ersten Folge der neuen Staffel von "Die Bachelorette" in die Schlacht um die Gunst von Instagram-Model Gerda Lewis gestürzt.

Alle buhlen um Gerda

In der Show buhlen insgesamt 20 Männer um das Herz einer einzigen Frau - in dieser sechsten Staffel ist das die 26-jährige Gerda, die als Kandidatin bei der 2018er-Ausgabe der Model-Casting-Show "Germanys Next Topmodel" bereits Mattscheiben-Erfahrung gesammelt hat.

Italiener Fabiano kommt aus Gondelsheim. Der 29-Jährige kokettiert mit seinem südländischen Charme - und das kommt bei Gerda durchaus gut an. Er liebt schnelle Autos und ist auch für einen spontanen Bungeesprung immer zu haben, heißt es. Der Großhandels-Gebietsleiter legt aber auch viel Wert auf sein Aussehen: In seinem Gepäck auf jeden Fall mit dabei: Trimmer, Epilierer und fünf verschiedene Shampoos.

Schauplatz des Hahnenkampfs ist eine Luxus-Villa in Athen, wo die Kandidaten für die Dauer der Show eingezogen sind. Rund zwei Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, als sich die Kandidaten und Gerda in der ersten Folge zunächst beschnuppern - besonders stark ist die Sendung laut RTL übrigens bei weiblichen Zuschauerinnen zwischen 14 und 29 Jahren.

Bereits bei der vorherigen "Bachelorette"-Staffel war ein Kandidat aus der Region mit dabei: Dennis aus Iffezheim bei Rastatt flog in Runde drei raus.

Lampenfieber beim ersten Kennenlernen

"Ach du Kacke", entfährt es Fabiano, als er Gerda bei der Begrüßung das erste Mal sieht. "Das ist ja eine Granate!"

Das ist ja eine Granate! Kandidat Fabiano aus Gondelsheim über Bachelorette Gerda

Bei der Begrüßung ist Fabiano sehr aufgeregt - wie viele seiner Konkurrenten auch. Gerda begrüßt er als "Bellissima" - was die Angebetete als "Hübsche Frau" übersetzt. "Genau", bestätigt Fabiano sie - "und so siehst du auch aus." Die 26-Jährige lobt sein Hemd, seinen Style und fand ihn auch ansonsten "richtig sympathisch" sagt sie nach dem kurzen Kennenlern-Plausch in die Kamera.

Am Ende gibt's die Rose

In der ersten Folge lernen sich Frau und Kandidaten kennen, in der Athener Villa gibt es eine erste fröhlich-prickelnde Party mit Sekt und viel Geplaudere. Zum Schluss geht es an die Vergabe der Rosen - wer von Gerda eine Blume bekommt, darf bleiben - die drei Männer, die ausbleiben, müssen gehen. Fabiano geht mit "gemischten Gefühlen" ins Rennen, sein Misstrauen bleibt aber am Ende unbegründet: Als Bachelorette Gerda ihm seine Rose übergibt, lobt sie seine "charmante Art": "Ich bin eine Frau und deshalb mag ich Komplimente".