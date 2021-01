Beliebteste Filme des Jahres

„Bad Boys for Life“ steht 2020 an der Spitze der Brettener Kinocharts

Knallharte Action war im Corona-Jahr bei den Besuchern des Brettener Kinos angesagt. „Bad Boys for Life“, der dritte Streifen mit dem Cop-Duo Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence), lockte 2020 die meisten Besucher an. Was war sonst dabei?