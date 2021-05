Warten hat ein Ende: Freibad der Badewelt Bretten öffnet am 3. Juni

Nachdem in den vergangenen Tagen die Gastronomie und auch Museen wieder öffnen durften, zieht nun das Spaßbad in Bretten nach. Die Oberderdinger Badefreunde müssen indes noch eine Weile warten.

Das Warten hat ein Ende, in einer Woche ist wieder Badespaß in der Melanchthonstadt möglich. Nachdem in den vergangenen Tagen die Gastronomie und auch Museen wieder öffnen durften, zieht nun das Spaßbad der Großen Kreisstadt nach.

Am kommenden Donnerstag, 3. Juni, öffnet das Freibad der Badewelt Bretten seine Tore, damit sind Schwimm- und Badevergnügen sogar noch in den Pfingstferien möglich.

Anders sieht es dagegen beim Oberderdinger FilpleBad und beim NaturErlebnisBad Flehingen aus: Beide Einrichtungen öffnen erst Mitte Juni – und dann wohl auch nicht gleichzeitig.