Normalerweise startet am 1. Mai in der Badewelt Bretten die Freibadsaison. Wegen Corona ist das aber – wie schon im Vorjahr – nicht möglich. Schuld daran ist auch die unklare Lage bei den Corona-Regeln.

Eigentlich würden im Außenbereich der Brettener Badewelt in diesen Tagen die vorbereitenden Arbeiten für die Freibadsaison beginnen. Am 1. Mai öffnet normalerweise das rund 30.000 Quadratmeter große Areal seine Pforten.

Wenn im Wonnemonat das Wetter mitspielt, tummeln sich die Badegäste auf der weitläufigen Liegewiese, in den Becken wird geplanscht und geschwommen, und auf den Rutschtürmen ist ordentlich Betrieb.

Doch eine Öffnung des Spaß- und Familienbads der Melanchthonstadt ist derzeit nicht in Sicht, das Gelände bleibt also noch einige Wochen verwaist. Gleiches gilt übrigens auch für alle anderen Bäder in der Region.