Badewelt Bretten

Der Start in die Freibadsaison in Bretten läuft schleppend an

Bei bestem Badewetter hat an Fronleichnam die Badewelt Bretten den Außenbereich geöffnet. Allerdings kamen an Tag eins nach der monatelangen Corona-Pause nur rund 50 Besucher in das Spaß- und Erlebnisbad.