Sexuelle Belästigung

„Ich habe geschrien wie am Spieß“: Unbekannter drückt 66-Jährige am Brettener Bahnhof gegen die Wand

Mitten am Tag greift ein Unbekannter eine Frau am Bahnhof an. Die Betroffene kann fliehen, aber bis heute steckt ihr die Tat in den Knochen. Schon im vergangenen Jahr haben zwei Frauen sexuelle Belästigung am Brettener Bahnhof angezeigt.