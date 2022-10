Die Bauarbeiten auf der B35 zwischen Gondelsheim und dem Karlsruher Dreieck bei Bretten verzögern sich erneut

Die Arbeiten im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung auf der Bundesstraße 35 zwischen Gondelsheim und dem Karlsruher Dreieck bei Bretten verzögern sich erneut.

Das hat das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Donnerstag, 6. Oktober, mitgeteilt. Als Grund nennt das RP auch nun wieder die „schlechte Wetterlage in der vergangenen Woche“.

Strecke soll am 10. Oktober wieder freigegeben werden

Deshalb kann die Baumaßnahme, so das RP weiter,voraussichtlich erst am kommenden Montag, 10. Oktober, beendet werden. Die Strecke soll zum Start der Kalenderwoche 41 dann „im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben werden“.

Das RP bittet auch in den nächsten Tagen die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Baufirma hat den Verzug „teilweise aufgeholt“

Ursprünglich sollten die Arbeiten auf dem 1,7 Kilometer langen Streckenabschnitt bis Anfang Oktober abgeschlossen sein. Schon diesen Termin konnte man nicht halten, da die Asphalt- und Markierungsarbeiten wegen der schlechten Witterungsverhältnisse in der zweiten Septemberhälfte nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Laut RP hat die ausführende Baufirma „den Verzug teilweise wieder aufholen“ können, allerdings konnten nicht alle der noch anstehenden Arbeiten ausgeführt werden.

Bislang wurde auf einem Großteil der Strecke der sogenannte ungebundene Untergrund der Fahrbahn ausgebaggert, zudem wurde dieser lose Schotter abgefahren und als gebundener Aufbau mit höherer Tragfähigkeit wiederhergestellt. Während der Arbeiten wurden auch die Entwässerungseinrichtungen teilweise angepasst und erneuert.

Asphaltarbeiten auf dem letzten Streckenabschnitt

Bis zur Wochenmitte wurden die Asphaltarbeiten auf dem letzten Streckenabschnitt ausgeführt, nun werden noch Arbeiten an den Asphaltfugen und an den sogenannten Banketten durchgeführt. Über das Wochenende werden, so die Planung beim RP, die Schutzplanken fertiggestellt und die entsprechenden Markierungen gemacht.

Die Umleitungen und damit auch die temporären Ampeln in den umliegenden Gemeinden „werden im Anschluss stückweise zurückgebaut“, so das RP.

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 2,7 Millionen Euro, diese werden vom Bund getragen.